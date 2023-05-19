Татьяна Навка поздравила Алину Загитову с днём рождения

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения.
В четверг, 18 мая, олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы исполнился 21 год.
«Наша юная принцесса, Алина Загитова, сегодня тебе 21 год. На сегодняшний момент ты добилась в спорте всего, о чём может мечтать фигуристка — стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы, России и чемпионкой сердец армии твоих фанатов.
Мне безумно интересно наблюдать за твоим личностным ростом вне спорта и льда. Ты учишься, работаешь и пробуешь что-то новое, и я счастлива, что ты часть нашей большой семьи «Навка шоу».
Пусть каждый день будет незабываемым, радостным и интересным, будь счастлива и любима. А я уверена, что нас впереди ждут ещё много успешных проектов, где Прекрасный Лебедь влюбит в себя ещё не одно поколение», — написала Навка в своём телеграм-канале.
- 19 мая 2023
-
00:34
- 18 мая 2023
-
23:46
-
22:46
-
22:18
-
20:08
-
19:25
-
19:10
-
15:54
-
15:03
-
14:00
-
13:42
-
11:55
-
11:30
-
11:18
-
10:11
-
00:37
-
00:11
- 17 мая 2023
-
23:10
-
22:13
-
21:34
-
20:26
-
18:21
-
17:33
-
16:48
-
15:32
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:56
-
12:50
-
11:15
-
10:39
-
09:30