Татьяна Навка поздравила Алину Загитову с днём рождения

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российскую фигуристку Алину Загитову с днём рождения.

В четверг, 18 мая, олимпийской чемпионке, чемпионке мира и Европы исполнился 21 год.

«Наша юная принцесса, Алина Загитова, сегодня тебе 21 год. На сегодняшний момент ты добилась в спорте всего, о чём может мечтать фигуристка — стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы, России и чемпионкой сердец армии твоих фанатов.

Мне безумно интересно наблюдать за твоим личностным ростом вне спорта и льда. Ты учишься, работаешь и пробуешь что-то новое, и я счастлива, что ты часть нашей большой семьи «Навка шоу».

Пусть каждый день будет незабываемым, радостным и интересным, будь счастлива и любима. А я уверена, что нас впереди ждут ещё много успешных проектов, где Прекрасный Лебедь влюбит в себя ещё не одно поколение», — написала Навка в своём телеграм-канале.