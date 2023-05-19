Вайцеховская — о запрете перехода Чиризано в Чехию: логичное и предсказуемое решение

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не разрешать российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.
«Вчерашнюю новость о том, что российский танцор Дарио Чиризано не получил разрешения от ФФККР представлять другую страну, на мой взгляд, стоит формулировать всё-таки иначе. ФФККР отказала Чехии в том, чтобы за эту страну выступал российский фигурист. В нынешней политической ситуации и с учётом всех санкционных «вводных» — совершенно логичное и предсказуемое решение.
Непонятно другое: спорт — не работорговля, без согласия федерации на переход фигурист всего лишь попадает под двухлетний карантин, который фактически заканчивается в конце этого года (последний раз Дарио выступал на международном уровне в этапах юниорского Гран-при осенью 2021 года). Ну и к чему тогда истерить по поводу недополученного разрешения?» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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