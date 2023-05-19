Александра Трусова показала милые фото с Марком Кондратюком на фоне гор

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала новые фотографии с фигуристом Марком Кондратюком.

На фото пара запечатлена на фоне Алтайских гор. Напомним, фигуристы сейчас находятся на тренировочных сборах на юго-востоке России. Ранее Трусова сообщила, что отправилась на сборы в перерыве между экзаменами.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Фото: из личного архива Александры Трусовой

Напомним, в начале сезона-2022/2023 Александра сменила тренера – из группы Этери Тутберидзе она перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. Позже фигуристка снялась и с финала Гран-при России.