Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стали известны даты проведения российских турниров по фигурному катанию в сезоне-2023/2024

Стали известны даты проведения российских турниров по фигурному катанию в сезоне-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии

На исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) было принято решение о датах и месте проведения ряда национальных турниров в сезоне-2023/2024, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдёт с 19 по 22 января в Санкт-Петербурге, первенство России среди юниоров состоится 5-9 февраля в Саранске, первенство России среди фигуристов старшего возраста пройдёт 1-5 апреля в Казани. Турнир в рамках Спартакиады состоится с 13 по 18 февраля в Челябинске.

Местом проведения чемпионата России по прыжкам был выбран Нижний Новгород, однако если местный дворец спорта не будет отвечать требованиям для телетрансляции, соревнования пройдут с 1 по 4 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Наши катались в два раза реже иностранок: сколько стартов было у лучших фигуристок сезона
Наши катались в два раза реже иностранок: сколько стартов было у лучших фигуристок сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023