Стали известны даты проведения российских турниров по фигурному катанию в сезоне-2023/2024
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На исполкоме Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) было принято решение о датах и месте проведения ряда национальных турниров в сезоне-2023/2024, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдёт с 19 по 22 января в Санкт-Петербурге, первенство России среди юниоров состоится 5-9 февраля в Саранске, первенство России среди фигуристов старшего возраста пройдёт 1-5 апреля в Казани. Турнир в рамках Спартакиады состоится с 13 по 18 февраля в Челябинске.
Местом проведения чемпионата России по прыжкам был выбран Нижний Новгород, однако если местный дворец спорта не будет отвечать требованиям для телетрансляции, соревнования пройдут с 1 по 4 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.
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