Тренер Жилиной и Титовой покинул академию «Ангелы Плющенко»

Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» покинул тренер Александр Абт, вместе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко работавший с сильнейшими воспитанницами школы — победительницей финала Гран-при России среди юниоров Вероникой Жилиной и Софьей Титовой, в активе которой есть элементы ультра-си.

Абт завершил работу в «Ангелах Плющенко» ещё в конце марта, после чего покинул страну, чтобы провести время с проживающей за границей семьей. Расставание прошло без ссор и недопониманий, однако планируют ли стороны возобновить сотрудничество в будущем, на данный момент неизвестно.

Абт — двукратный призёр чемпионатов Европы и чемпион России 2003 года. С Плющенко он сотрудничал в течение трёх лет.