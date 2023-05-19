Тренер Жилиной и Титовой покинул академию «Ангелы Плющенко»
Поделиться
Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» покинул тренер Александр Абт, вместе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко работавший с сильнейшими воспитанницами школы — победительницей финала Гран-при России среди юниоров Вероникой Жилиной и Софьей Титовой, в активе которой есть элементы ультра-си.
Абт завершил работу в «Ангелах Плющенко» ещё в конце марта, после чего покинул страну, чтобы провести время с проживающей за границей семьей. Расставание прошло без ссор и недопониманий, однако планируют ли стороны возобновить сотрудничество в будущем, на данный момент неизвестно.
Абт — двукратный призёр чемпионатов Европы и чемпион России 2003 года. С Плющенко он сотрудничал в течение трёх лет.
Комментарии
- 19 мая 2023
-
18:08
-
17:41
-
13:45
-
11:36
-
11:22
-
10:33
-
00:34
- 18 мая 2023
-
23:46
-
22:46
-
22:18
-
20:08
-
19:25
-
19:10
-
15:54
-
15:03
-
14:00
-
13:42
-
11:55
-
11:30
-
11:18
-
10:11
-
00:37
-
00:11
- 17 мая 2023
-
23:10
-
22:13
-
21:34
-
20:26
-
18:21
-
17:33
-
16:48
-
15:32
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
Партнерский контент