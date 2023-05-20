Ланская: Костомаров написал: «Меня чуть-чуть оттюнингуют, и снова буду работать»

Российская актриса театра и кино Валерия Ланская, выступавшая в паре с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым на проекте «Ледниковый период», рассказала о первой беседе с фигуристом за долгое время.

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова», — сказала Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион».

Напомним, Костомаров был доставлен в больницу 10 января текущего года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за вирусно-бактериальной инфекции у 46-летнего спортсмена наступило тотальное поражение лёгких, а также развился некроз конечностей. Врачами было принято решение провести Костомарову ампутации на руках и ногах. В этом месяце Костомаров впервые вышел на связь с момента госпитализации и поблагодарил людей за поддержку. Сейчас фигурист по-прежнему находится в медицинском учреждении и работает над восстановлением мышц.