Подольская: разве можно не найти с Валиевой контакт? Она очень сильная, но хрупкая девочка

Российская певица Наталья Подольская высказалась о взаимоотношениях с 17-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой.
В феврале текущего года исполнительница выпустила клип, главную роль в котором исполнила Валиева, продемонстрировавшая несколько элементов на льду.
«Разве с ней можно не найти контакт? Она очень сильная, но хрупкая девочка», — написала Подольская на своей странице в социальных сетях.
В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали. Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Камилы Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушание по этому делу, скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года.
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