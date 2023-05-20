Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Подольская: разве можно не найти с Валиевой контакт? Она очень сильная, но хрупкая девочка

Подольская: разве можно не найти с Валиевой контакт? Она очень сильная, но хрупкая девочка
Аудио-версия:
Комментарии

Российская певица Наталья Подольская высказалась о взаимоотношениях с 17-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой.

В феврале текущего года исполнительница выпустила клип, главную роль в котором исполнила Валиева, продемонстрировавшая несколько элементов на льду.

«Разве с ней можно не найти контакт? Она очень сильная, но хрупкая девочка», — написала Подольская на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали. Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Камилы Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушание по этому делу, скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года.

Материалы по теме
Камила Валиева опубликовала новое видео с отдыха
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023