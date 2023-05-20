112: в конце мая Роман Костомаров переведётся в клинику для протезирования

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров готовится к операции по протезированию, сообщает телеграм-канал 112.

По данным источника, в первое время после всех операций Костомаров был очень сложным пациентом: пристальное внимание, вечно плохое настроение и боязнь врачей, что некроз может дальше прогрессировать. Но после занятий с психологом фигуристу стало намного лучше, он смог восстановить силы и сейчас находится в хорошем расположении духа.

В данный момент спортсмен регулярно посещает специальные занятия, занимается с тренерами в больнице и активно готовится к протезированию. Выписка Костомарова и перевод в другую клинику для протезирования планируется уже в конце мая.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.