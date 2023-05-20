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«Интриги не вышло, спасибо СМИ». Косторная официально объявила о помолвке с Куницей

«Интриги не вышло, спасибо СМИ». Косторная официально объявила о помолвке с Куницей
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная официально объявила о помолвке со своим партнёром по спортивной паре Георгием Куницей.

«Упс… Интриги не вышло (большое спасибо, дорогие журналисты). 15.05.2023. Действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков. Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас на нашу свадьбу», — написала Косторная в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Алёны Косторной

Напомним, после операции на бедре и восстановления Косторная решила попробовать себя в парном катании. Партнёром спортсменки стал Куница, катавшийся вместе с ней в ледовых шоу. Фигуристы тренируются в группе у Сергея Рослякова.

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