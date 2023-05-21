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Евгения Медведева: у каждой второй фигуристки и гимнастки расстройство пищевого поведения

Евгения Медведева: у каждой второй фигуристки и гимнастки расстройство пищевого поведения
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что расстройства пищевого поведения (РПП) часто встречаются у фигуристок и спортсменок, выступающих в художественной гимнастике.

«У каждой второй фигуристки и гимнастки расстройство пищевого поведения. Это «норма» нашего вида деятельности. Важно то, как спортсмен решает проблему после спорта», — написала Медведева на своей странице в социальных сетях.

После Игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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