Евгения Медведева: у каждой второй фигуристки и гимнастки расстройство пищевого поведения

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что расстройства пищевого поведения (РПП) часто встречаются у фигуристок и спортсменок, выступающих в художественной гимнастике.
«У каждой второй фигуристки и гимнастки расстройство пищевого поведения. Это «норма» нашего вида деятельности. Важно то, как спортсмен решает проблему после спорта», — написала Медведева на своей странице в социальных сетях.
После Игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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