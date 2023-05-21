«На меня наехали из-за желтушного заголовка». Медведева — о проблемах с обучением в МГУ

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о проблеме, с которой столкнулась во время обучения в Московском государственном университете (МГУ).

«На меня наехал пресс-центр из-за желтушного заголовка к моему интервью. И решили не предоставлять мне материалы для учёбы. Хотя я просила несколько месяцев и за всё заплатила», — написала Медведева на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в сентябре 2021 года стало известно о том, что Медведева была зачислена на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» в Московском государственном университете (МГУ). Позже спортсменка сообщила, что больше там не учится.