Угожаев — о четверном акселе Малинина: в начале сезона и в конце — это два разных прыжка

Российский фигурист Николай Угожаев высказался о четверном акселе американца Ильи Малинина.
«У него природная крутка лучше, чем у всех остальных. Также у него фактура подходящая для прыжков. Думаю, он достаточно долго тренировал четверной аксель, от первого более-менее адекватного вкрута в прыжок до выезда он, как мне кажется, год его тренировал, и в этом сезоне хорошо его исполняет. Не всегда, конечно, но хорошие попытки часто у него бывают. В начале сезона и в конце — это практически два разных прыжка. Он стал делать его гораздо стабильнее, и четверной аксель перестал выглядеть как нечто сложное. Вначале было видно, что это сверхсложный прыжок, а сейчас он его исполняет как обычный свой четверной.
Ещё он очень грамотно технику подобрал, как мне кажется. Со «стопором» у него хорошие отношения. Если я буду прыгать даже тройной аксель со «стопора», я улечу не в ту сторону, скорее всего. У меня есть «стопор», но маленький, если я буду прыгать, как Малинин, я просто в толчок не попаду. Арсений Федотов, например, прыгает аксель вообще без «стопора», у него он пролётный получается», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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