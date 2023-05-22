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Воспитанник школы Москвиной Угожаев рассказал, как начал заниматься фигурным катанием

Воспитанник школы Москвиной Угожаев рассказал, как начал заниматься фигурным катанием
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Российский фигурист, серебряный призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапов Гран-при России Николай Угожаев рассказал о том, как он начал заниматься фигурным катанием

«Я болел, и мама решила отдать меня на каток, чтобы закалиться, а там дальше уже пошло-поехало. Сразу начало неплохо получаться. Начал выступать на местных соревнованиях, в основном, всегда был в тройке. В Новосибирске у нас тогда не очень много мальчиков было, моего возраста — ещё два человека. В 10 лет понял, что нужно двигаться дальше, на тройные прыжки надо было переходить, так что решили переехать сюда», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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