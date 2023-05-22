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Фигурист Угожаев поделился впечатлениями от участия в Российско-китайских играх

Фигурист Угожаев поделился впечатлениями от участия в Российско-китайских играх
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Российский фигурист Николай Угожаев дал комментарий по поводу участия в Российско-китайских играх.

«Организация очень хорошая была, все очень дружелюбные. Конечно, с масками тяжело, но есть опыт. Никуда нельзя было выйти? Если честно, не очень хотелось, я не любитель на стартах куда-то выходить гулять, мне привычнее в номере отдыхать. Продукты интересные были, да и цены, мягко скажем, очень низкие. Если взять тот же «Сникерс», китайский стоит раза в два дешевле, чем здесь у нас.

Везде были надписи на русском и на английском языке, в столовой всё на русском, в номерах, так что всё было понятно. Волонтёры — очень классные ребята, у них плохо получалось говорить на русском, но они пытались (улыбается)», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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