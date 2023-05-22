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«Пытаемся тянуться за Петей Гуменником». 16-летний Угожаев — о конкуренции в группе

«Пытаемся тянуться за Петей Гуменником». 16-летний Угожаев — о конкуренции в группе
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Российский фигурист, серебряный призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапов Гран-при России Николай Угожаев высказался по поводу конкуренции в своей группе.

«Хватает ли мне конкуренции? Да, постоянно пытаемся тянуться за Петей Гуменником. Он ориентир, к которому нужно стремиться — по прыжкам, по скольжению, по всему. Андрей Кутовой тоже хороший спарринг-партнёр. Младшим спортсменам хорошо, когда есть топы в группе, всегда есть к чему стремиться. Они своими глазами видят, как нужно прыгать, подсматривают фишки, детали прыжков, вращений. Хорошо, когда рядом есть мотиваторы», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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