«У мужчин уровень как был высоким, так и остался». Угожаев — о международном сезоне

Российский фигурист, серебряный призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапов Гран-при России Николай Угожаев высказался по поводу мужского сезона в фигурном катании.

«Весь сезон феерил Сёма Уно, выиграл всё, что только возможно было, Илья Малинин, понятно, прыжками своими запомнился. На чемпионате Европы Маттео Риццо и Адам Сяо Хим Фа выдали прокаты жизни. У Адама шедевральная короткая, по мне, одна из лучших в сезоне. У мужчин уровень как был высоким, так и остался. С нашими ребятами он был бы ещё выше, но не судьба. По юниорам запомнились Лукас Бруссард, Николай Мемола – он, можно считать, наполовину наш», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.