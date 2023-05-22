«Теперь я могу прыгать почти все четверные». Угожаев — о своём техническом прогрессе

Российский фигурист Николай Угожаев высказался по поводу своего прогресса в плане техники.

«Явных проблем не было, просто пару дней чуть-чуть помучился, а потом нормально всё стало (смеётся). Четверной лутц, как только я вырос, стал лучше получаться. Достаточно много сил забирает этот прыжок, поэтому, когда сил появилось больше, стало можно больше их тратить, — и лутц стал стабильнее. Первый раз я его прыгнул ещё в 2021 году, но тогда ещё был совсем маленьким, слабеньким, так что как научился, так и разучился практически сразу же.

С тулупом я долго мучился, не знаю зачем. Можно было бы просто лутц прыгать, как выяснилось. Но оно того стоило, теперь я могу прыгать почти все четверные. На тренировках всё собирал, кроме акселя, естественно (смеётся)», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.