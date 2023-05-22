Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Угожаев — о кумирах: первым был Юдзуру Ханю, потом — Патрик Чан

Фигурист Угожаев — о кумирах: первым был Юдзуру Ханю, потом — Патрик Чан
Комментарии

Российский фигурист, серебряный призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапов Гран-при России Николай Угожаев рассказал о своих кумирах в фигурном катании.

«Первым был Юдзуру Ханю. Потом, когда я уже подрос, мне стал нравиться Патрик Чан – по всему, что касается скольжения и программ. Ханю как был, так и остаётся, но где-то на втором месте, в плане прыжков и понимания программы и музыки хочется на него равняться. Нейтан Чен – ориентир в плане стабильности прыжков и программ», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Аксель Малинина перестал выглядеть как нечто сложное». Интервью с юниором школы Москвиной
Эксклюзив
«Аксель Малинина перестал выглядеть как нечто сложное». Интервью с юниором школы Москвиной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023