Фигурист Угожаев — о кумирах: первым был Юдзуру Ханю, потом — Патрик Чан
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Российский фигурист, серебряный призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапов Гран-при России Николай Угожаев рассказал о своих кумирах в фигурном катании.
«Первым был Юдзуру Ханю. Потом, когда я уже подрос, мне стал нравиться Патрик Чан – по всему, что касается скольжения и программ. Ханю как был, так и остаётся, но где-то на втором месте, в плане прыжков и понимания программы и музыки хочется на него равняться. Нейтан Чен – ориентир в плане стабильности прыжков и программ», — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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