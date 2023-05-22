В МГУ назвали свою версию ухода из вуза фигуристки Евгении Медведевой

В пресс-службе Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере Московского государственного университета (МГУ) назвали причину, по которой двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прекратила обучение в МГУ.
Ранее, общаясь с болельщиками в соцсетях, Медведева заявила, что пресс-центр учебного заведения был недоволен заголовком к её интервью, который посчитал желтушным. После этого ей прекратили предоставлять материалы для учёбы, за которые было заплачено.
«Фигуристка Евгения Медведева поступила на учёбу на наш факультет в сентябре 2021 г. В связи с высокой медийной загруженностью она не смогла посещать занятия, в связи с чем её учеба была прекращена. Мы желаем Евгении успехов и новых достижений в её профессиональной деятельности», — цитирует ответ МГУ «РИА Новости Спорт».
В МГУ также добавили, что за время учёбы Евгении пресс-служба вуза никогда не взаимодействовала со спортсменкой.
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