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Елизавета Туктамышева: буду тренироваться и вдохновляться новой страной

Елизавета Туктамышева: буду тренироваться и вдохновляться новой страной
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Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что приехала в Мексику, где пройдут семинары и мастер-классы её наставника Алексея Мишина.

«Ребята, привет! Не потеряли меня? Я сейчас в Мексике! Прилетела на мастер-классы вместе с Алексеем Николаевичем и Татьяной Николаевной! Буду тренироваться и вдохновляться новой страной. Постараюсь почаще показывать вам свою жизнь здесь», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

В мастер-классах вместе с профессором Мишиным примет участие хореограф Татьяна Прокофьева, а также фигуристы: Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин и Андрей Лазукин. Мероприятия пройдут с 24 по 28 мая и с 31 мая по 4 июня.

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