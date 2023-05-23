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Камила Валиева прилетела в Южную Корею

Камила Валиева прилетела в Южную Корею
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире Камила Валиева сообщила, что прилетела в Сеул (Южная Корея).

«Мы добрались до Южной Кореи, мы прилетели в Сеул! Пришли на самую туристическую улицу в Сеуле. Тут продают рыбу, Oreo в коллаборации с Blackpink, вы представляете? Очень много людей там, тут… Даже есть одежда для собак», — поделилась Камила Валиева в своём телеграм-канале.

Ранее 17-летняя фигуристка проводила отпуск в Объединённых Арабских Эмиратах, где она уже отдыхала год назад, в 2022 году вместе с фигуристами Александрой Трусовой и Марком Кондратюком, а затем публиковала многочисленные фотографии и видео с Мальдивских островов.

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