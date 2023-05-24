«Можете меня поздравлять». Загитова — о защите курсовой

Российская фигуристка, выступающая в одиночном фигурном катании, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала об успешной защите курсовой.

«Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять. Я очень рада», — поделилась спортсменка в своём телеграм-канале.

Данное видео доступно в телеграм-канале Алины Загитовой.

Ранее фигуристка сообщала, что пишет курсовую работу в университете на тему «Специфика работы телеведущего на примере шоу «Ледниковый период», ведущей которого Загитова являлась в седьмом сезоне.

Олимпийская чемпионка учится на факультете журналистики в РАНХиГС. 21-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, сейчас она работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу.