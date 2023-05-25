Фигуристка Куракова выступит с программой от хореографа Ригини
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Польская фигуристка Екатерина Куракова, являющаяся уроженкой России, рассказала, что выступит с программой, поставленной ещё одним уроженцем России — итальянским хореографом и фигуристом Иваном Ригини.
«Огромное спасибо Ивану за две недели плодотворной работы! Короткая программа + показательный номер готовы! Не могу дождаться, чтобы показать их! Отдельное спасибо за простые «семейные разговоры», которые были так необходимы мне в данный момент!», — написала Куракова в соцсетях.
20-летняя Куракова начала процедуру смены спортивного гражданства в 2017 году, изъявив желание выступать за сборную Польши. В следующем году переехала в Торонто, где начала работу в группе канадского специалиста Брайна Орсера.
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