Жулин: сказал Костомарову, что, если захочет, 100% возьму его тренером

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о звонке госпитализированного Романа Костомарова.

Именно Жулин привёл танцевальный дуэт Татьяна Навка/Роман Костомаров к золотым медалям Олимпийских игр – 2006.

«Ромка — он просто человек такой, сомневающийся тоже. Но когда всё закончилось, он позвонил мне и сказал, что справится. Мне это очень понравилось. Я ему сказал, что, если захочет, 100% возьму его тренером или ещё кем, в любой ипостаси. Роме сейчас надо помогать. Но главное, чтобы он сам себе помог, придумал план дальнейшей жизни.

Неожиданно ли было, когда он позвонил? Конечно. У меня он записан в телефоне «Рома Москва», с Америки ещё осталось так. Вижу звонок — и руки дрожат. Мы ж его все уже… Не знали, кому молиться и что делать. Если честно, мелькнула очень нехорошая мысль — может, звонит Оксана (Домнина) с его телефона, случилось что-то. Но звонил Ромка, поговорили с ним. Я очень порадовался, что голос у него был, ну, человеческий, нормальный. Без депрессии. Знаю, что с ним психологи работают, Оксана там каждый день. Я думаю, что он уже начал переосмысливать случившееся. Очень надеюсь, что он даже в коньках ещё появится.

В последнем разговоре с Ромой я сказал, что как только он почувствует, что готов, я его навещу. Но я не дёргаю. Оставьте человека в покое, не надо. Есть Оксана, дети, много людей, готовых помочь — Матыцин, к примеру. Да и Путин тоже, я уверен. Рома не пропадёт, всё будет хорошо», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».