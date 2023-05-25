Александр Жулин: когда катал «Вивальди», мне геи говорили: «Да ладно?»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о фигуристах нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Нет, я ничего не имею против, если вышли на лёд люди другой ориентации и скатали лучше. Я признаю это. Значит, они в своём направлении достигли успеха. Я вот слышал — свечку не держал, но тем не менее — что Скотт Мойр, оказывается, тоже тот человек…
Да кто уж там знает-то теперь. Не разберёшься же. Но как партнёр — кем бы он ни был [в жизни], мне абсолютно всё равно — он был «мэн» абсолютный. Да и Сизерон, если бы не поглаживал себя пару раз в программе, тоже неплохой. Смотришь на него — нормальный, красавец…
Мне, повторюсь, без разницы. Если выйдет какой-нибудь наш тракторист Вася Пупкин из села Кукуево — ну прям «мэн» классический, но весь корявый, то я лучше Сизерона поставлю на первое место. Существует ведь понятие красоты.
У меня ведь тоже история была. Когда катал «Вивальди», мне геи говорили: «Да ладно? У тебя такие линии красивые, позы. И ты не..?» А я им: «Нет». У них прямо разочарование было. А мне приятно», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».
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