Ледовое шоу в Японии было приостановлено на десять минут из-за землетрясения
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Ледовое шоу Fantasy on Ice, проходившее в Японии, было прервано из-за землетрясения, сообщает Yahoo! Japan.
По информации источника, трёхбалльное землетрясение было зафиксировано в префектуре Тиба сегодня, 26 мая. Арена, на которой проходило шоу фигуристов, имеет сейсмостойкую конструкцию. После начала подземных толчков шоу было приостановлено, однако организаторы мероприятия не стали эвакуировать зрителей. В перерыве сотрудники здания провели проверку безопасности оборудования и крепления осветительных приборов. Примерно через десять минут шоу продолжилось. Подземные толчки ощущались также в префектуре Ибараки и Токио. Сообщений о пострадавших не поступало.
Показ шоу Fantasy on Ice проходит в городе Тиба с 26 по 28 мая.
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