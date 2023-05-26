Ледовое шоу в Японии было приостановлено на десять минут из-за землетрясения

Ледовое шоу Fantasy on Ice, проходившее в Японии, было прервано из-за землетрясения, сообщает Yahoo! Japan.

По информации источника, трёхбалльное землетрясение было зафиксировано в префектуре Тиба сегодня, 26 мая. Арена, на которой проходило шоу фигуристов, имеет сейсмостойкую конструкцию. После начала подземных толчков шоу было приостановлено, однако организаторы мероприятия не стали эвакуировать зрителей. В перерыве сотрудники здания провели проверку безопасности оборудования и крепления осветительных приборов. Примерно через десять минут шоу продолжилось. Подземные толчки ощущались также в префектуре Ибараки и Токио. Сообщений о пострадавших не поступало.

Показ шоу Fantasy on Ice проходит в городе Тиба с 26 по 28 мая.