Поклонник из Южной Кореи вручил Камиле Валиевой золото Олимпиады-2022

Российская фигуристка Камила Валиева, которая сейчас путешествует по Южной Корее, получила в подарок от местного поклонника копию золотой медали Олимпийских игр — 2022.

Фото: Фан-группа Камилы Валиевой

Встречу организовала фан-группа спортсменки, где и опубликованы фотографии вручения награды. Также фанат подарил Камиле и другие сувениры на память о его стране.

Фото: Фан-группа Камилы Валиевой

На Играх-2022 в Пекине Валиева помогла сборной России завоевать золото в командном турнире, но награды не были вручены, так как перед церемонией стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, который она сдала за полтора месяца до старта Игр, и в отношении Валиевой началось расследование. Только благодаря решению выездной панели CAS Камила выступила в личном турнире, но не справилась с нервами в произвольной программе и заняла лишь четвёртое место. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова.