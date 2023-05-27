Популярный фигурист-одиночник Киган Мессинг объявил о завершении карьеры, сообщает AP. Спортсмен родился на Аляске и начинал выступления за США, но наибольших успехов добился в составе сборной Канады.
Мессинг участвовал в двух Зимних Олимпиадах и пяти чемпионатах мира. На его счету серебро чемпионата четырёх континентов — 2023 и два попадания на подиум на этапах Гран-при. Популярность Мессинга во многом связана с яркими выступлениями на льду, а не с результатами.
«Я не чувствую на себе бремени того, чего не смог достичь, но доволен тем, чего добился. Я могу уйти, зная, что действительно изменил спорт и достиг всего, к чему стремился», — сказал Мессинг.
Спортсмен добавил, что планирует проводить больше времени с семьёй и будет выступать на показательных мероприятиях.
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