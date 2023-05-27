Михаил Коляда: после тура Ильи Авербуха появилось желание проехать все города России
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018, российский фигурист Михаил Коляда рассказал о желании посетить все города России после тура Ильи Авербуха.
«Закончился тур Ильи Авербуха. Хочется сказать спасибо всем, кто участвовал в этом празднике, кто приходил поддерживать нас, кто оставался за кулисами и делал работу по свету, звуку, костюмам и прочее.
После тура у меня появилось желание проехать все города России и посмотреть уже неспеша, как люди живут, попробовать местную кухню, познакомиться с традициями и так далее. Надеюсь, что когда-то я сделаю это! Сейчас в планах небольшой отдых. Спасибо ещё раз всем за поддержку», — написал Коляда в своём телеграм-канале.
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