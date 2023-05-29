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Трусова и Кондратюк отдыхают на вилле в Таиланде

Трусова и Кондратюк отдыхают на вилле в Таиланде
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Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк прилетели на отдых в Таиланд. В своих социальных сетях фигуристка выложила несколько видеосообщений, в которых поделилась впечатлениями и показала виллу, в которой они остановились.

«Мы прилетели в Таиланд на долгожданный отпуск», – сообщила Александра.

Напомним, Александра Трусова и Марк Кондратюк уже год находятся в отношениях. Перед сезоном-2022/2023 Трусова перешла от Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской, где тренируется Кондратюк. Оба фигуриста не смогли завершить чемпионат России – 2023. Кондратюк не успел восстановиться после травмы и откатал только короткую программу, а Трусова снялась в день первого выступления из-за температуры, больше в сезоне фигуристка не выступала.

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