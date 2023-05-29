«Я хочу ещё!» Екатерина Боброва — о выступлении в паре с мужем на соревнованиях

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о совместном выступлении с мужем Андреем Депутатом на турнире «Белые ночи».

«Удовольствие мы получили колоссальное! Мы с мужем первый раз катались в паре. Хоть мы оба фигуристы и оба профессионалы, но не было возможности ни в шоу, ни где-то ещё кататься вместе. Как я уже говорила, у нас разные виды фигурного катания – муж занимался парным катанием, я была в танцах на льду. Когда я ставила программу, то думала: «Андрей же уверенно стоит на коньках, в чём проблема?». А проблема оказалась глобальная, потому что у нас совершенно разная техника, и подстроить его технику под танцы на льду или же подстроить меня под технику парного катания было очень сложно. Но тем не менее мы справились…

(в это время мимо проходит Андрей Депутат и добавляет фразу: «Не развелись!»)

Вот муж проходит, говорит – главное не развелись (смеётся). Здорово, что таким образом могут выступать и супружеские пары. Сегодня на турнире они тоже были представлены, это замечательно. Одно дело и одно хобби скрепляет семью. Мы сегодня с Андреем тоже подтвердили эту историю, что это объединяет семью, делает её командой. Я хочу ещё (улыбается)», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Екатериной Бобровой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 30 мая, в 8:00 мск.