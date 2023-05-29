Боброва рассказала, почему решила выступить на соревнованиях в паре с мужем

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала, почему решила выступить на соревнованиях «Белые ночи» в паре с мужем Андреем Депутатом на турнире.

Во время карьеры в большом спорте Боброва выступала в танцах на льду, а Депутат – в парном катании.

«У нас есть школа по фигурному катанию Екатерины Бобровой. На этот старт «Белые Ночи», один из основных, у нас ехала очень большая команда, шесть участниц с несколькими программами в разных категориях. И мой муж Андрей, с которым мы и тренируем вместе в нашей школе, предложил: «А почему бы нам не съездить и не выступить, поддержать наших спортсменов?». Я задумалась, потому что не предполагала такого в своей жизни (улыбается). Шутка за шуткой начались споры, под какую бы музыку мы могли бы выступить? И главное – в какой категории? Ведь я танцорша, а Андрей – парник.

А ещё у меня есть сестра Светлана, которая тоже в детстве недолго занималась фигурным катанием и из-за которой я, собственно, и пошла в фигурное катание. Я рассказала ей, что Андрей предложил вот такую историю, и моя сестра в шутку сказала: «Ну раз вы поедете, то и мне надо будет!». Она не предполагала возобновлять тренировки по фигурному катанию, но в итоге у нас собралась очень большая команда, и мы поехали в Питер, создали мерч Команды Екатерины Бобровой. Мы не школа, мы не «Team», что обычно пишут, мы именно команда. Была большая группа поддержки здесь, с флагами, это очень важно», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Полностью интервью с Екатериной Бобровой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 30 мая, в 8:00 мск.