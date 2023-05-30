Боброва о подготовке к турниру: спасибо Жулину, что разрешал нам тренироваться на его льду

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о подготовке к совместному выступлению с мужем Андреем Депутатом на турнире «Белые ночи».
«Как проходил сам тренировочный процесс? Катаемся мы на одном льду, от ботинок это не сильно зависит, вот если бы я в пары пошла, то были бы сложности в прыжках. Есть зубцовые прыжки, а у танцорских лезвий некоторых зубцов не хватает. Нам очень повезло, спасибо большое Саше Жулину, что разрешал аккуратненько нам тренироваться на его льду. Когда мы выходили с тренировок, я спрашивала в раздевалке спортсменов, которых я знаю, которые на очень высоком уровне катаются: «Если вы краем глаза видели что-то, может быть, что-то подскажете?». Со стороны я не вижу, как у нас выглядит постановка, как мы катаемся. Конечно, мы снимаем видео, но этого мало, так что ребята давали обратную связь: «Андрей, тебя выдаёт позиция «килиан», это не танцорская вариация, а парная». Мы всё это принимали к сведению и со следующей тренировки это исправляли. Было очень весело, мы прошли целый путь с постановкой, с тренировками, с поездкой, выступлением наших собственных спортсменов, нашим выступлением – я не променяю это ни на что. Хочу повторить, хочу развивать, думаю, что будет очень здорово. Все наши спортсменки, которые здесь выступали, уехали с медалями, мы собрали полный комплект – золото, серебро, бронзу», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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