«Добилась своего – выиграла золото». Боброва – о подготовке сестры к любительскому турниру

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва рассказала о подготовке своей сестры Светланы Бобровой к любительскому турниру.
«Тренировала её я, взяла на себя эту ответственность, поставила программу. Выбрали мы произвольную программу, можно было ещё выступать по интерпретации, но это уже в следующем сезоне (улыбается). У нас было не так много времени, но повезло с майскими праздниками: она могла каждый день по два часа тренироваться, и я готова была ей уделить это время. Поставили программу, натренировали её за эти дни. Изначально мы заявились на «Белые ночи», но поняли, что нужно где-то ещё откатать эту программу и выступили ещё на «Матрёшке», предыдущих соревнованиях. Мы поняли, как судят, как воспринимают, какие уровни нам ставят. Оставалось ещё две недели до «Белых ночей», мы успели поменять половину программы, усложнить её, и сестра добилась своего – выиграла золото», — сказала Боброва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с Екатериной Бобровой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 30 мая, в 8:00 мск.
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