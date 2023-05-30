Авербух — о новостях про Костомарова в «Телеграме»: это спекуляции и зарабатывание на горе

Хореограф, режиссер телевизионных и ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что поддерживает связь с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым. Также он назвал спекуляциями новости о Костомарове, которые публикуют телеграм-каналы и инсайдеры.

«Как вы знаете, Рома недавно выложил пост в соцсетях. Когда у него будет новая информация, он сам её предоставит.

Я связываюсь с ним раз в три-четыре дня. Всему, что идёт от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя. Это спекуляции и зарабатывание на горе.

Сейчас самое важное, чтобы полностью прошла реабилитация. Рома – настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана (жена), что для него очень важно — она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой», – приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее фигуриста в тяжёлом состоянии ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Позже необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. В феврале Костомарову ампутировали обе стопы и пальцы на левой руке. Ближайшие несколько месяцев Роман будет оставаться в больнице, где его готовят к протезированию.