Тарасова и Морозов признались, что у них не было мыслей приостанавливать карьеру после ОИ

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили, что не думали о приостановке или завершении карьеры после завоевания личных медалей на Играх в Пекине.

«На самом деле нет, на такой ноте не хотелось останавливаться», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Не было, нам хотелось кататься дальше, а те, кто приостановил карьеру, имели на то свои причины. Так часто бывает после Олимпийских игр», — сказал Морозов.

Тарасова и Морозов — двукратные чемпионы Европы и трёхкратные призёры чемпионатов мира.

Полное интервью с Евгений Тарасовой и Владимиром Морозовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 31 мая, в 8:00 мск.