Фигуристы Тарасова и Морозов рассказали, какие виды спорта планируют попробовать

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, в каких видах спорта планируют попробовать себя во время отпуска.

«Хоккей, и не только пробовать, а по возможности заниматься им», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Да, конечно. Всегда интересно пробовать что-то новое. Я пока в поиске, но этим летом точно продолжу осваивать сапы (улыбается)», — сказала Тарасова.

Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призёры Олимпийских игр, двукратные чемпионы Европы, трёхкратные призёры чемпионатов мира, трёхкратные чемпионы России.

Полное интервью с Евгений Тарасовой и Владимиром Морозовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 31 мая, в 8:00 мск.