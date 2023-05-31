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Евгения Тарасова и Владимир Морозов подвели итоги сезона

Евгения Тарасова и Владимир Морозов подвели итоги сезона
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Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями об уровне российских соревнований в сезоне-2022/2023.

«Уровень проведения и соперничества российских соревнований ничуть не уступает международным. Этот сезон был достаточно интересным, огромное спасибо, что была возможность соревноваться на высшем уровне», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Впечатления от сезона положительные. Наша федерация постаралась и сделала полноценный сезон по количеству турниров, за что им отдельное спасибо», — сказал Морозов.

Полное интервью с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым можно будет прочитать на «Чемпионате» 31 мая в 8:00 мск.

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