Евгения Тарасова и Владимир Морозов подвели итоги сезона
Поделиться
Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями об уровне российских соревнований в сезоне-2022/2023.
«Уровень проведения и соперничества российских соревнований ничуть не уступает международным. Этот сезон был достаточно интересным, огромное спасибо, что была возможность соревноваться на высшем уровне», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Впечатления от сезона положительные. Наша федерация постаралась и сделала полноценный сезон по количеству турниров, за что им отдельное спасибо», — сказал Морозов.
Полное интервью с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым можно будет прочитать на «Чемпионате» 31 мая в 8:00 мск.
Комментарии
- 31 мая 2023
-
09:05
-
08:40
-
08:12
-
07:50
- 30 мая 2023
-
23:00
-
22:40
-
22:00
-
21:00
-
15:03
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 29 мая 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
18:11
-
16:05
-
15:41
-
15:01
-
14:15
-
12:25
- 28 мая 2023
-
19:44
- 27 мая 2023
-
17:45
-
17:02
-
16:56
-
15:22
-
14:31
-
03:07
- 26 мая 2023
-
23:09
-
15:03
-
11:45
-
11:40
-
02:42
- 25 мая 2023
-
23:23
Партнерский контент