Тарасова и Морозов ответили, как воспринимают Олимпиаду в Пекине спустя полтора года

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились впечатлениями об Олимпиаде 2022 года в Пекине.
«Я вспоминаю их с душевным спокойствием. Иногда даже от воспоминаний немного слёзы проступают. До сих пор в соцсетях появляется очень много красивых видео и фотографий с теми эмоциями, которые мы испытали тогда после произвольной программы», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Я бы сказал так: у нас всё-таки остались только хорошие воспоминания. Со временем ещё больше вспоминаешь какие-то детали и интересные моменты, потому что стресс ушёл. Из-за него ты упускал некоторые моменты мимо глаз, потому что нужна была суперконцентрация и все силы уходили на прокаты», — сказал Морозов.
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