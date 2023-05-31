Тарасова и Морозов поделились историей о том, как покупали Бин Дунь Дуней на ОИ в Пекине
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Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали историю из своей поездки на Олимпиаду 2022 года в Пекине.
«Да, как я покупал Бин Дунь Дуня в последний день Олимпиады (улыбается). Большинство спортсменов уже разъехались, и я без всяких огромных очередей забрал семь штук, хотя продавали только по одному на руки. Я собрал наших ребят, которые уже обзавелись ими, и все купили по одной штуке для меня», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Да, наверное, это была самая смешная тема, как все пытались купить Бин Дунь Дуня. Очереди были очень большие, к концу все уже знали точное время, когда их завозили в магазин», — сказала Тарасова.
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