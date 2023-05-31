Илья Малинин показал, как делает каскад из четверного и тройных акселей в межсезонье

Американский фигурист, выступающий в мужском одиночном фигурном катании, Илья Малинин опубликовал видео, на котором он продемонстрировал выполнение прыжкового каскада из четверного и четырёх тройных акселей на тренировке в межсезонье.
«Просто для веселья», — подписал спортсмен видео в социальных сетях.
В сентябре 2022 года Илья Малинин стал первым фигуристом в истории, чисто исполнившим четверной аксель на соревнованиях.
18-летний Малинин по итогам сезона занимает второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). В сезоне-2022/2023 фигурист стал бронзовым призёром чемпионата мира, чемпионом США и победителем командного чемпионата мира. В 2022 году Илья Малинин становился бронзовым призёром финала Гран-при и чемпионом мира среди юниоров.
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