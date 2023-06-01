Федченко: мечтать об ОИ и теперь расстраиваться, что не поедем туда, — это бессмысленно

Тренер Софья Федченко, работающая с чемпионкой России среди юниоров Алиной Горбачёвой, высказалась о мотивации юных спортсменов в условиях отстранения России от международных соревнований.
«А когда был допуск на международные соревнования, разве было известно, что вот у тебя будет Олимпиада, а у тебя — нет? Ничего же не поменялось. В спорт, во все виды, приходят тысячи маленьких спортсменов, и они все просто тренируются. Тут мечтать об Олимпиаде и теперь расстраиваться, что мы на неё поедем или не поедем, — это бессмысленно. Надо просто показывать свой максимум. Тем более уж в фигурном катании в России нескучно соревноваться», — сказала Федченко в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».
Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.
- 1 июня 2023
-
14:05
-
13:40
-
13:34
-
12:50
- 31 мая 2023
-
10:31
-
09:05
-
08:40
-
08:12
-
07:50
- 30 мая 2023
-
23:00
-
22:40
-
22:00
-
21:00
-
15:03
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 29 мая 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
18:11
-
16:05
-
15:41
-
15:01
-
14:15
-
12:25
- 28 мая 2023
-
19:44
- 27 мая 2023
-
17:45
-
17:02
-
16:56
-
15:22
-
14:31
-
03:07
- 26 мая 2023
-
23:09