Федченко: мечтать об ОИ и теперь расстраиваться, что не поедем туда, — это бессмысленно

Тренер Софья Федченко, работающая с чемпионкой России среди юниоров Алиной Горбачёвой, высказалась о мотивации юных спортсменов в условиях отстранения России от международных соревнований.

«А когда был допуск на международные соревнования, разве было известно, что вот у тебя будет Олимпиада, а у тебя — нет? Ничего же не поменялось. В спорт, во все виды, приходят тысячи маленьких спортсменов, и они все просто тренируются. Тут мечтать об Олимпиаде и теперь расстраиваться, что мы на неё поедем или не поедем, — это бессмысленно. Надо просто показывать свой максимум. Тем более уж в фигурном катании в России нескучно соревноваться», — сказала Федченко в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.