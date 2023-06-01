Тренер Горбачёвой: заявления Плющенко не надо было называть истерикой

Тренер Софья Федченко, под руководством которой занимается чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, высказалась о рассмотрении заявлений двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко комиссией по этике, а также прокомментировала свои слова.

Напомним, после окончания соревнований девушек на первенстве России – 2023 среди юниоров Плющенко раскритиковал судей за несправедливые, по его мнению, оценки его подопечных – Вероники Жилиной и Софьи Титовой. При этом Евгений намекнул на слабый по сравнению с его ученицами контент победительницы, Алины Горбачёвой. Ответ её тренера Софьи Федченко не заставил себя ждать. В интервью СМИ она назвала слова Плющенко истерикой и неумением признавать поражение.

«Уже была комиссия по этике. Я тогда была со спортсменами на Спартакиаде в Сочи, поэтому какие вынесены решения… Там ещё будет вроде бы президиум. Достаточно длительный процесс. Это же первый год создания комиссии по этике, поэтому пока всё так долго происходит.

Что грозит после такой комиссии? Есть какие-то санкции, они там прописаны в кодексе по этике вроде бы.

Я не жалею, что высказалась. Ну, косвенно им было сказано, что спортсменка с одним четверным выиграла у спортсменки с множеством ультра-си. Но какой-то обиды от этого нет. Я подумала, что не надо было употреблять слово «истерика». Но мне же задали конкретный вопрос, была ли это истерика, и я сказала: да, была истерика.

Можно ли сказать, что иметь такого врага не очень бы хотелось? Почему врага? Как раз, когда не в спорте, а в жизни есть какие-то вражеские отношения, это делается тихо и в закрытую, а не афишируется», — сказала Федченко в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».