Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва: нравится характер Щербаковой. Она умеет собираться в нужный момент

Горбачёва: нравится характер Щербаковой. Она умеет собираться в нужный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачёва рассказала, какая спортсменка вызывает у неё особый интерес и уважение.

«Мне нравится характер Ани Щербаковой. Она умеет собираться в нужное время, в нужный момент и в нужном месте, выходить и показывать свой максимум. Я считаю, это очень хорошие качества для спортсмена-фигуриста», — сказала Горбачёва в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».

Напомним, на первенстве России среди юниоров, которое прошло в нынешнем году в Перми, 15-летняя Горбачёва завоевала золотую медаль. На чемпионате России — 2023 среди взрослых юная спортсменка стала девятой. Горбачёва тренируется под руководством специалиста Софьи Федченко. В мае текущего года фигуристка провела сбор в Дубае и подготовила новую короткую программу.

Материалы по теме
Софья Федченко: сама предлагала Алине Горбачёвой перейти к другому тренеру
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023