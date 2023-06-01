Горбачёва: нравится характер Щербаковой. Она умеет собираться в нужный момент

Чемпионка России среди юниоров фигуристка Алина Горбачёва рассказала, какая спортсменка вызывает у неё особый интерес и уважение.

«Мне нравится характер Ани Щербаковой. Она умеет собираться в нужное время, в нужный момент и в нужном месте, выходить и показывать свой максимум. Я считаю, это очень хорошие качества для спортсмена-фигуриста», — сказала Горбачёва в интервью на YouTube-канале «PROжизнь».

Напомним, на первенстве России среди юниоров, которое прошло в нынешнем году в Перми, 15-летняя Горбачёва завоевала золотую медаль. На чемпионате России — 2023 среди взрослых юная спортсменка стала девятой. Горбачёва тренируется под руководством специалиста Софьи Федченко. В мае текущего года фигуристка провела сбор в Дубае и подготовила новую короткую программу.