Евгения Медведева показала архивное видео сорванного занятия по хореографии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева в честь Дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, показала, как прошло первое в её жизни занятие хореографией.

«Сегодня День защиты детей. И в честь этого делюсь с вами моим легендарным занятием хореографией, после которого мою маму попросили больше меня не приводить.

С праздником! И помните, что характер закладывается с детства», — подписала видео в своём телеграм-канале Медведева.

После этого неудачного занятия Евгения не стала гимнасткой, а оказалась в школе фигурного катания, где и добилась выдающихся успехов в своей спортивной карьере.