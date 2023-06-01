Евгения Медведева показала архивное видео сорванного занятия по хореографии
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева в честь Дня защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, показала, как прошло первое в её жизни занятие хореографией.
«Сегодня День защиты детей. И в честь этого делюсь с вами моим легендарным занятием хореографией, после которого мою маму попросили больше меня не приводить.
С праздником! И помните, что характер закладывается с детства», — подписала видео в своём телеграм-канале Медведева.
После этого неудачного занятия Евгения не стала гимнасткой, а оказалась в школе фигурного катания, где и добилась выдающихся успехов в своей спортивной карьере.
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