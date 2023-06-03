«У меня что, старческая вестибулярка теперь?» Медведева — о проблемах со здоровьем

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о проблемах с вестибулярным аппаратом, возникших после завершения участия в соревнованиях.
«Знаете, заметила такую штуку. Когда я была в спорте, меня хоть на центрифуге катай, меня вообще не укачивало. А тут меня укачивает на заднем сидении машины. Что это такое? У меня что, старческая вестибулярка теперь?» — сказала Медведева в видео в своём телеграм-канале.
После Игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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