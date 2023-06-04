«Хороший вечер и отличная компания». Камила Валиева посетила матч «Локомотива» с «Торпедо»

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева посетила матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Торпедо» (3:1).
«Хороший вечер и отличная компания», — подписала фотографии с игры Валиева.
Фото доступны в телеграм-канале Камилы Валиевой.
26 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Камилы Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушание по этому делу, скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года. Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года на чемпионате России, но о его результатах стало известно только после командного турнира Олимпийских игр – 2022.
- 4 июня 2023
-
10:33
-
00:45
- 3 июня 2023
-
14:12
-
13:55
-
13:22
-
12:54
- 2 июня 2023
-
14:22
- 1 июня 2023
-
21:45
-
21:44
-
15:24
-
14:56
-
14:20
-
14:05
-
13:40
-
13:34
-
12:50
- 31 мая 2023
-
10:31
-
09:05
-
08:40
-
08:12
-
07:50
- 30 мая 2023
-
23:00
-
22:40
-
22:00
-
21:00
-
15:03
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 29 мая 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
18:11
-
16:05