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«Хороший вечер и отличная компания». Камила Валиева посетила матч «Локомотива» с «Торпедо»

«Хороший вечер и отличная компания». Камила Валиева посетила матч «Локомотива» с «Торпедо»
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Олимпийская чемпионка 2022 года в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева посетила матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Торпедо» (3:1).

«Хороший вечер и отличная компания», — подписала фотографии с игры Валиева.

Фото доступны в телеграм-канале Камилы Валиевой.

26 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Камилы Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушание по этому делу, скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года. Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года на чемпионате России, но о его результатах стало известно только после командного турнира Олимпийских игр – 2022.

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