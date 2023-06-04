Отец Смолкина опроверг информацию о смене сыном и Дианой Дэвис спортивного гражданства

Актёр Борис Смолкин опроверг информацию о том, что его сын, российский фигурист Глеб Смолкин и его напарница в танцах на льду Диана Дэвис получили разрешение на смену спортивного гражданства от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я приблизительно даже знаю, кто это пишет. Ну чего вы их слушаете! Очередной фейк», – приводит слова Бориса Смолкина «Матч ТВ».

Напомним, ранее издание The Skating Lesson сообщало, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили разрешение от ФФККР на смену спортивного гражданства и, вероятно, смогут представлять на соревнованиях Грузию.

Последним стартом Глеба Смолкина и Дианы Дэвис были зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, где они заняли 14-е место в составе команды ОКР. До этого они стали седьмыми на чемпионате Европы. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.