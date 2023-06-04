«Мне кажется, и у нас в какой-то форме это будет». Масленникова — об однополых дуэтах

Тренер по танцам на льду, хореограф, постановщик ледовых шоу Ильи Авербуха Елена Масленникова ответила на вопрос о возможности появления в отечественном фигурном катании однополых дуэтов.

«Мне кажется, что и у нас в какой-то форме это будет, потому что, как бы мы ни сопротивлялись, мы все живём на одной планете. Взаимное влияние неизбежно. Мы не можем изолироваться. То, что мы изолировались сейчас с Западом — этого бы не произошло, если бы не обстоятельства, которые абсолютно понятны и неизбежны. Мы должны это принять и быть сильными, продолжать работать, идти вперёд. Смотреть все соревнования высшего ранга, которые проводятся без нас, смотреть, к чему стремятся иностранные фигуристы, как они растут, чтобы двигаться своим путём, но всё равно что-то брать и от них. Там очень много талантливых людей, и в какой-то момент мы всё равно все сольёмся. Если мы все замкнёмся, будет стагнация и потом движение вниз. Всё равно мы подпитываем друг друга во всём мире, даже если заочно это делаем. Поэтому я не удивлюсь, если у нас появятся пары мальчик-мальчик, девочка-девочка.

Другое дело, если у нас такие пары появятся, мне кажется, русские тренеры придумают, как сделать так, чтобы это было органично и чтобы в этом не было сексуального момента, который пока вызывает у нас такое раздражение и неприятие. Можно обойтись и без этого, найти какую-то органику, хореографию, чтобы это было тоже интересно. Использовать мужские тела как силу, возможности для новых трюков, поддержек. А у девочек найти общую гармонию в хореографии, чтобы это было ещё более сильно, чем когда катается одна»,— сказала Масленникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Еленой Масленниковой выйдет завтра, 5 июня, в 8:00 на «Чемпионате».