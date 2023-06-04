«Это нормальное явление». Тренер Елена Масленникова высказалась о кризисе в танцах на льду

Тренер по танцам на льду, хореограф, постановщик ледовых шоу Ильи Авербуха Елена Масленникова высказалась о непростых временах в современных танцах на льду.
— Ощущаете ли вы сейчас застой в танцах на льду? В прошлом сезоне у нас были Пападакис/Сизерон, Синицына/Кацалапов, сейчас их нет, и особенно ощущается этот кризис и в мире, и в России. Не появилось пары, которая вела бы всех за собой…
— Да, кризис, безусловно, есть. Ушла эта элитная верхушка, за которой все следили. А те, кто были за ними, были разочарованы тем, что первые пары не давали им выйти наверх, и поэтому немножко осели вниз, все чуть-чуть притухли. Но мне кажется, что это нормальное явление, как в любом развитии искусства. Период стагнации всегда ведёт к тому, что будет какой-то взлёт. Постоянного движения наверх не существует, всегда есть это сжимание пружины, чтобы какой-то человек выскочил наверх и удивил мир. Мне кажется, что сейчас как раз та ситуация, что никого нет, но в молодом поколении уже существует пара, которая выстрелит,— сказала Масленникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Еленой Масленниковой выйдет завтра, 5 июня, в 8:00 на «Чемпионате».
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